У 2023 році експорт зброї зі США стали рекордними

Про це пише Reuters із посиланням на дані Держдепу США.

Так, продажі американської зброї включали $10 млрд на високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) для Польщі, $2,9 млрд — на сучасні ракети класу «повітря-повітря» AIM-120C-8 (AMRAAM) середньої дальності для Німеччини та системи ЗРК NASAMS для України.

Зазначається, що американська компанія Lockheed виробляє HIMARS, а RTX (раніше Raytheon) розробляє AMRAAM відповідно. RTX і норвезька Kongsberg займаються спільним виробництвом NASAMS.

Водночас іноземні уряди купують зброю в американських компаній двома основними способами: пряма комерційна купівля, узгоджена з компанією, або іноземна військова купівля, коли уряд зв’язується з представником міністерства оборони США в американському посольстві в столиці країни.

При цьому обидва варіанти вимагають схвалення від уряду США.

Reuters додає, що прямі продажі військової техніки американськими компаніями зросли до $157,5 млрд у 2023 фінансовому році зі $153,6 млрд у 2022 році, тоді як продажі, організовані через уряд США, зросли до $80,9 млрд у 2023 році з $51,9 млрд у попередньому році.