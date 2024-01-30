У Нідерландах запропонували повертати біженців у «безпечні» західні регіони України

Про це пише DutchNews.

«Ми не можемо розмістити всіх», — заявила депутатка, зазначивши, що повномасштабна війна в Україні триває вже майже 2 роки, і за цей час Нідерланди прийняли десятки тисяч біженців.

«Захід країни здається мені відносно стабільним. Невже українці не могли б там безпечно розміститися?» – додала політикиня.

Парламентарій GroenLinks / PvdA Джуліан Бушофф назвав пропозиції BBB «новими та тривожними».

«Незрозуміло, як BBB розглядає можливість відправити людей назад у країну, що перебуває у стані війни», — сказав він.

Кейзер також запропонувала, щоб громадяни України, які знайшли роботу в Нідерландах, оплачували оренду і витрати на охорону здоров’я, хоча багато хто з них уже і так це робить.