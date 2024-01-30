Зеленський заявив, що хоче, аби чоловіки призивного віку повернулися з-за кордону

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

Журналістка телеканалу зауважила, що у Німеччині наразі триває дискусія щодо того, чи слід німецькому уряду скорочувати соціальну допомогу чоловікам призивного віку, аби на зекономлені кошти надати підтримку Україні.

У відповідь Зеленський зазначив, що це дуже узагальнене рішення, оскільки потребує урахування багатьох деталей, додавши, що уряд Німеччини особисто має право його приймати.

«Є люди, які виїхали з різних причин і мали законодавчі причини та законодавчі можливості виїхати, — наголосив президент. — Ми б хотіли, щоб люди мобілізаційного, які виїхали поза законом України, були в Україні».

Він зауважив, що питання не в тому, що вони всі повинні бути на фронті, а в тому, що ці люди мають сплачувати податки.

«Це питання справедливості. Ці люди повинні сплачувати податки. Є люди, які поїхали та не повернулись на свою роботу. І це їх право. Але якщо вони громадяни України, то вони повинні сплачувати податки бажано в Україну. Тому що ці гроші потім ми віддаємо нашим солдатам, які захищають Україну.», — пояснив Зеленський.

За словами президента, він не вимагає від Німеччини негайно повернути громадян України призивного віку, оскільки ми живемо у демократичному світі. Зеленський пояснив, що для цієї процедури необхідний відповідний закон.

«Не може Олаф Шольц когось брати та приїжджати з ним. Ми ж захищаємо цінності. Якщо ми говоримо, що ми захищаємо демократії, цінності та свободу, це означає, що і стосовно порушників ми маємо діяти законодавчо, як у цивілізованій країні», — підсумував президент України.