Глава ЦРУ: Цей рік буде випробуванням на витривалість для України

Директор ЦРУ Вільям Бернс вважає, що Путін одержимий контролем над Україною, тому цей рік буде випробуванням на витривалість для українців. Захід має продовжувати масштабну підтримку, щоб забезпечити поразку РФ.

Про це Бернс написав у статті для журналу Foreign Affairs.

«Я провів більшу частину останніх двох десятиліть у спробах зрозуміти гримуче поєднання образи, амбіцій і незахищеності, яке втілює російський президент Володимир Путін», — написав глава ЦРУ.

Бернс зауважив, що російський диктатор був і залишається одержимим встановленням контролю над Україною. Без цього контролю Путін «вважає неможливим для Росії бути великою державою або для нього бути великим російським лідером».

Глава ЦРУ також сказав про те, що мінімум 315 тисяч російських солдатів загинули або були поранені під час війни в Україні, крім того, Росія втратила дві третини танків, а розхвалена Путіним програма військової модернізації в РФ була зруйнована.

«Усе це є прямим результатом доблесті й майстерності українських воїнів, підкріплених підтримкою Заходу», — наголосив Бернс.

Економіка Росії зазнає довгострокових провалів, у той час як сама федерація перетворюється на економічного васала Китаю. Роздуті амбіції Путіна також мали протилежний результат: вони спонукали НАТО розширюватися та посилюватися.

Водночас автор зазначив, що Путін намагається утримувати країну своєю «репресивною хваткою», однак його війна проти України тихо роз’їдає владу Кремля зсередини.

Втім і для України також буде непросто продовжувати боротьбу: «Цей рік, імовірно, буде важким роком на полі бою в Україні, випробуванням на витривалість, наслідки якого виходитимуть далеко за межі героїчної боротьби країни за збереження своєї свободи й незалежності».

Бернс зазначив, що поки Путін відновлює своє оборонне виробництво за допомогою поставок компонентів із Китаю, а також зброї та боєприпасів з Ірану та КНДР, він продовжує робити ставку на те, що час на його боці і що він переживе всіх.

«Завдання для України в тому, щоб зруйнувати зарозумілість Путіна та продемонструвати високу ціну продовження конфлікту для Росії, не лише досягнувши прогресу на лінії фронту, а й завдавши глибших ударів у тилу та досягнувши стабільних успіхів у Чорному морі», — наголосив Бернс.

За таких умов Путін може знову почати брязкати ядерною зброєю, що зберігає ризики ескалації, зазначив глава ЦРУ. Але, за його словами, було б так само нерозумно лякатися цього.

«Ключ до успіху – у збереженні західної допомоги Україні. З менше ніж п’ятьма відсотками оборонного бюджету США, це відносно скромна інвестиція зі значним геополітичним прибутком для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості», — додав Бернс.

Збереження потоку озброєнь в Україну посилить її позиції, якщо з’явиться можливість для серйозних переговорів. «Це шанс забезпечити довгострокову перемогу для України та стратегічний програш для Росії», — наголосив глава ЦРУ.