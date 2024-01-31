Глава ЦРУ: Цей рік буде випробуванням на витривалість для України Німеччина надала обладнання для модернізації захисту двох українських АЕС » Макрон: Європа має організуватися для підтримки України в разі скорочення допомоги США Якщо США припинять або скоротять допомогу Україні, країни Європи мають продовжувати підтримувати український народ, зокрема в економічній та військовій сферах. Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон. «Ми маємо так організуватися, щоб у разі, якщо США зроблять суверенний вибір на користь припинення або скорочення цієї допомоги, це не мало б жодного негативного впливу на ситуацію в Україні», — сказав Макрон. «Ми, європейці, маємо продовжувати підтримувати український народ, зокрема у сфері економіки, у військовій сфері», — зазначив французький президент. Макрон додав, що допомагати Києву необхідно в довгостроковій перспективі.