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Макрон: Європа має організуватися для підтримки України в разі скорочення допомоги США

Якщо США припинять або скоротять допомогу Україні, країни Європи мають продовжувати підтримувати український народ, зокрема в економічній та військовій сферах.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон.

«Ми маємо так організуватися, щоб у разі, якщо США зроблять суверенний вибір на користь припинення або скорочення цієї допомоги, це не мало б жодного негативного впливу на ситуацію в Україні», — сказав Макрон.

«Ми, європейці, маємо продовжувати підтримувати український народ, зокрема у сфері економіки, у військовій сфері», — зазначив французький президент.

Макрон додав, що допомагати Києву необхідно в довгостроковій перспективі.

31 января, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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