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Німеччина надала обладнання для модернізації захисту двох українських АЕС

Про це повідомляє НАЕК «Енергоатом».

Петро Котін, в.о. голови правління компанії, зустрівся із послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером та обговорив співробітництво МЗС ФРН та Енергоатома.

«Співробітництво між АТ «НАЕК «Енергоатом» та міністерством закордонних справ ФРН триває з 2015 року. Зокрема, Німеччина підтримує Україну в модернізації систем фізичного захисту наших атомних електростанцій і поставила відповідне обладнання на Рівненську та Південноукраїнську АЕС сумарно на 14,6 млн євро», — йдеться у повідомленні.

Сторони обговорили ситуацію на тимчасово окупованій російськими окупантами Запорізькій АЕС. За словами німецького дипломата, ФРН продовжуватиме слідкувати за ситуацією на атомній електростанції.

Єгер також заявив, його Німеччина продовжуватиме співпрацювати з Україною та зауважив, що ФРН готова до розширення партнерства.

31 января, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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