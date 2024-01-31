Німеччина планує провести навчання для 10 тис. українських військових у 2024 році

Про це заявив державний секретар оборони Німеччини Сємтьє Меллер у Брюсселі, пише RP Online.

Він розповів, що Бундесвер проводить тренування ЗСУ, зокрема, на системі протиповітряної оборони Patriot, самохідній гаубиці 2000, бойовій машині піхоти Marder та основних бойових танках Leopard 1 і Leopard 2. Водночас є можливість пройти курси з підготовки військового керівництва та медичного сектору.

Спочатку планувалося підготувати до 15 тис. військовослужбовців ЗСУ в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС. Пізніше мета була збільшена до 30 тис., а потім — до 40 тис. Зазначено, що збройні сили ФРН підготували 10 тис. українських захисників

Відповідно до даних німецького оборонного відомства, у місії нещодавно брали участь близько 1500 членів Бундесверу.

Сємтьє наголосив, ФРН й надалі підтримуватиме Україну та нагадав: близько 40 тис. українських військових вже пройшли підготовку в європейських країнах у рамках місії EUMAM. Це рішення у листопаді 2022 року ухвалили міністри закордонних справ країн Євросоюзу.