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РФ здійснила понад 100 авіаударів по Україні, на фронті відбулося 88 боєзіткнень Глава ЦРУ: Цей рік буде випробуванням на витривалість для України » Окупанти за добу втратили 1090 військових, 51 артсистему та 32 бронемашини Протягом минулої доби на фронті відбулася 88 бойових зіткнень. Натомість українські сили відбили атаки ворога на 6 напрямках та знищили 1090 окупантів Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 385 230 (+1090),

танків ‒ 6310 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 11 757 (+32) од,

артилерійських систем – 9195 (+51) од,

РСЗВ – 974 (+2) од,

засоби ППО ‒ 663 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),

крилаті ракети ‒ 1846 (+0),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 231 (+40) од,

спеціальна техніка ‒ 1452 (+4).