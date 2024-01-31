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Окупанти за добу втратили 1090 військових, 51 артсистему та 32 бронемашини

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 385 230 (+1090),
  • танків ‒ 6310 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11 757 (+32) од,
  • артилерійських систем – 9195 (+51) од,
  • РСЗВ – 974 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),
  • крилаті ракети ‒ 1846 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 231 (+40) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1452 (+4).
31 января, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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