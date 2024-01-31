Парламент Британії закликав уряд швидше передати Україні заморожені гроші Абрамовича

Про це пише The Guardian.

2,3 млрд фунтів

«Невиконана обіцянка, яку Абрамович дав під час продажу ФК «Челсі», погано відбивається на ньому та уряді через те, що вони не наполягали на більш обов’язкових зобов’язаннях. Ми закликаємо уряд використати всі доступні правові важелі для швидкого виходу з глухого кута, щоб Україна могла отримати таку необхідну, обіцяну та давно очікувану допомогу», — заявив очільник комітету Пітер Рікеттс.

Водночас у британському МЗС відповіли, що доходи від продажу ФК «Челсі» залишаються заморожені на банківському рахунку Великобританії, поки незалежні експерти створюють фонд для управління та розподілу цими грошима.

«Тоді потрібно буде подати заявку на ліцензію, щоб переказати кошти до фонду», — додали у відомстві.

ЗМІ нагадує, що Абрамович завершив продаж клубу в травні 2022 року консорціуму на чолі з мільярдером Тоддом Болі та американською приватною інвестиційною компанією Clearlake Capital. Однак минулого року кошти залишалися замороженими на банківському рахунку, що належить компанії Абрамовича Fordstam, через суперечку щодо того, куди вони мають піти.