Пентагон прокоментував надання Україні бомб GLSDB

У Пентагоні заявили, що Україна отримає американські бомби GLSDB згідно з домовленостями, проте не вказали конкретні терміни передачі зброї — речник Пентагону Патрік Райдер, цитує Суспільне

«Як було визнано минулого року, ми надамо Україні GLSDB в рамках наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки.

Однак з міркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни».

Деталі: Райдер наголосив, що США й надалі тісно співпрацює з Україною та партнерами у сфері безпеки.