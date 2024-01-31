Порошенко: є обережний оптимізм щодо 50 млрд євро для України

Петро Порошенко в Брюсселі зустрівся із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Як повідомив п’ятий Президент у соцмережах, головна тема всіх його розмов з європейцями – фінансова допомога Україні на 50 млрд євро, яку треба терміново ухвалити.

«Дякую Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн за відверту та серйозну розмову про довгострокову підтримку України та наше європейське майбутнє. Попереду найскладніший рік і для України, і для світу. Мусимо обʼєднати зусилля заради спільної перемоги та міцної обʼєднаної Європи. Після зустрічі з обережним оптимізмом очікую на позитивні результати засідання Європейської Ради 1 лютого щодо пакета багаторічної допомоги на 50 мільярдів євро для України», – написав Порошенко.

Він також обговорив необхідність терміново ухвалити пакет фінансової допомоги із Виконавчим віце-президентом Єврокомісії Марошем Шевчовичем.

«Наголосив на важливості якнайшвидшого початку вступних переговорів та схвалення Механізму підтримки України на 2024–2027 роки розміром 50 млрд євро. Бо членство в ЄС — це те, що українці вибороли на полі бою, а фінансова підтримка допоможе не лише Україні, а й самому ЄС, який сьогодні оберігають наші воїни від російської навали», – переконаний Порошенко.

«Ми обговорили процес реформування Європейського Союзу у контексті майбутнього розширення. Також відзначив важливість збереження єдності серед держав-членів ЄС у питанні підтримки України і необхідність налагодження конструктивних відносин із Будапештом та Братиславою. Запросив Мароша Шевчовича здійснити візит в Україну», – пише п’ятий Президент.

Раніше під час виступу на Політичній асамблеї ЄНП Петро Порошенко також закликав європейських партнерів терміново ухвалити рішення про виділення фінансової допомоги для України. Порошенко обговорив питання схвалення Механізму підтримки України на 2024–2027 роки і з Президентом ЄНП Манфредом Вебером.