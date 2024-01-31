Росія вдарила «шахедами» по Харкову: постраждали 4 людини

Про загрозу «шахедів» повідомили Повітряні сили, ударні БПЛА зафіксували в районі Харкова.
Мер Харкова Ігор Терехов о 22:51 підтвердив, що у місті прогриміли вибухи.
«Удар «шахеда» по місту. Район житлової забудови, є пожежа на місті потрапляння», — написав Терехов.
За словами голови ОВА Олега Синєгубова, росіяни спрямували на Харківську область мінімум 6 «шахедів».
«Є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині», — написав Синєгубов.
Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура. Огляд місць триває. Попередньо — без постраждалих.
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