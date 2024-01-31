Росія вдарила «шахедами» по Харкову: постраждали 4 людини

Про загрозу «шахедів» повідомили Повітряні сили, ударні БПЛА зафіксували в районі Харкова.

Мер Харкова Ігор Терехов о 22:51 підтвердив, що у місті прогриміли вибухи.

«Удар «шахеда» по місту. Район житлової забудови, є пожежа на місті потрапляння», — написав Терехов.

За словами голови ОВА Олега Синєгубова, росіяни спрямували на Харківську область мінімум 6 «шахедів».

«Є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині», — написав Синєгубов.

Пошкоджена виключно цивільна інфраструктура. Огляд місць триває. Попередньо — без постраждалих.