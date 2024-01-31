Україні бракує боєприпасів, зволікання з підтримкою дасться взнаки навесні – Bloomberg

Україні не вистачає артилерійських снарядів і зенітних ракет для захисту своїх міст від російських атак, а життєво необхідна допомога з боку Європи і США застрягла в процесі узгодження, тож українські війська часом ледве стримують російські — «Bloomberg»

За словами західних чиновників, ознайомлених із перебігом переговорів, які побажали залишитися анонімними, повідомлення з фронту свідчать про те, що ситуація там стає дедалі важчою, а київські війська часом ледве стримують московські війська

Крім того, за словами одного європейського дипломата, нещодавні хвилі російських ракетних атак забрали десятки життів у Києві та інших містах, оскільки українська протиповітряна оборона, яка значною мірою покладається на дорогі перехоплювачі, надані союзниками, не змогла знищити стільки зброї, скільки було в минулому.

Публічно українські офіційні особи заявляють, що вони продовжать боротьбу проти російських сил, навіть якщо підтримка союзників не надійде. Але для підтримки «активної оборони» Україна потребуватиме постійного постачання артилерійських снарядів та інших боєприпасів, які союзники намагаються забезпечити з усіх сил.

За словами дипломатів, європейські союзники не зможуть доставити 1 мільйон артилерійських снарядів, які вони обіцяли доставити до 1 березня, надавши до цього терміну лише близько 600 тисяч на тлі постійних затримок у виробництві і занепокоєння щодо виснаження запасів.