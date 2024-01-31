В Україні працюють над створенням реєстру виробників коноплі

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, наразі закон про легалізацію медичного канабісу очікує підпису президента, однак відомство вже працює над проєктом наказу про створення реєстру виробників технічної коноплі та проєктом постанови уряду щодо регламенту відбору проб для аналізу вмісту наркотичних речовин.

«Мінагрополітики створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі. Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки і яке використовує насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування. Також готується постанова уряду про Регламент відбору проб коноплі в період цвітіння», — розповів Висоцький.

Він зазначив, що проєкт наказу буде оприлюднено для громадського обговорення.