Європа втомилася не від України, а від Орбана, — Туск

Про це він заявив журналістам перед початком спеціального саміту в Брюсселі, передає «Європейська правда».
«Немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана. Ми маємо вирішити стільки проблем, і звичайно, що нам сьогодні потрібно зміцнити нашу єдність навколо України», — зазначив Туск.
За словами Туска, його інтуїція підказує, що врешті-решт країни ЄС знайдуть аргументи, щоб переконати Орбана розблокувати фінансування для України в обсязі 50 млрд євро.
Туск наголосив, не може зрозуміти та прийняти цю «дуже дивну» та «дуже егоїстичну гру» від Орбана. Прем’єр додав, що немає місця для компромісу щодо українського питання.
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