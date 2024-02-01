50 млрд для України: В ЄС назвали передумови виділення коштів

В Євросоюзі назвали передумови, дотримуючись яких Україна одержуватиме кошти в рамках погодженої на саміті програми Ukraine Facility на 50 млрд євро — «Європейська правда» з посиланням на висновких саміту ЄС 1 лютого

«Передумовою підтримки України в рамках програми є те, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему, та верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини, включаючи права осіб, які належать до меншин».

Лідери також наголосили, що Єврокомісія та Україна в рамках реалізації програми повинні вжити всіх необхідних заходів для захисту фінансових інтересів ЄС, зокрема, щодо запобігання, виявлення та ліквідації зокрема, щодо запобігання, виявлення та виправлення шахрайства, корупції, конфліктів інтересів та порушень.