США не виступають проти членства України в НАТО Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на 7 напрямках » Армія РФ завдала 8 ракетних та 94 авіаційні удари по території України Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ворожих дрони знищено. Авіаційних ударів зазнали: Улиця, Середина Буда Сумської області; Великий Бурлик, Колодязне, Кислівка, Синьківка Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Часів Яр, Нью-Йорк, Очеретине, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Білогір’я, Роботине Запорізької області; Кринки, Берислав, Новоберислав, Саблюківка, Качкарівка, Милове, Червоний Маяк, Шляхове Херсонської області.