 
«  
  »

Армія РФ завдала 8 ракетних та 94 авіаційні удари по території України

Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 94 авіаційні удари, здійснив 97 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 4 ударні БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 2 ворожих дрони знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Улиця, Середина Буда Сумської області; Великий Бурлик, Колодязне, Кислівка, Синьківка Харківської області; Надія, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Часів Яр, Нью-Йорк, Очеретине, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Білогір’я, Роботине Запорізької області; Кринки, Берислав, Новоберислав, Саблюківка, Качкарівка, Милове, Червоний Маяк, Шляхове Херсонської області.

1 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  