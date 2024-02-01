Міжнародний суд ООН визнав порушення Росією частин конвенції щодо фінансування тероризму

Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй (ООН) сьогодні, 31 січня, визнав порушення з боку Росії певних частин Конвенції про заборону фінансування тероризму. Відповідне рішення у Гаазі оголошено у справі по позову України.

В міжнародному суді заявили, що РФ, зокрема, не проводила розслідування фінансової підтримки незаконних збройних формувань на території окремих районів Донецької та Луганської областей в Україні у 2014 році.

При цьому у зачитаному головою суду Джоан Донох’ю рішенні не було вказано про призначення компенсацію, про що йшлося у вимогах української сторони у позові.

Крім того, суд в Гаазі не став виносити конкретне рішення стосовно ймовірної відповідальності РФ за збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу MH17 над окупованою частиною Донецької області 17 липня 2014 року.

Таким чином суд ООН сьогодні підтвердив меншу частину звинувачень з боку української сторони до Росії у справі про фінансування тероризму.