Письменниця Оксана Забужко увійшла до журі Берлінале-2024

Про це повідомляється на сайті кінофестивалю.

Один з найпрестижніших фестивалів світу у сфері кіно Берлінале оголосив склад журі. До лауреатки премії «Оскар», кенійської акторки і кінорежисерки Люпіти Ніонго, яка цьогоріч стала президенткою журі, приєдналася і українська письменниця, інтелектуалка Оксана Забужко.

На сайті Берлінале Забужко представлена як «чи не найвизначніша письменниця в Україні, яка вже опублікувала понад 20 книг, серед яких поезія, проза та публіцистика».

Оксана Забужко викладала як запрошена професорка в університетах США.

Твори Забужко перекладено багатьма мовами, вона отримала численні нагороди на батьківщині, а також Орден Почесного легіону — найвищу нагороду у Франції.

«Вона отримала центральноєвропейську літературну премію Angelus за свій роман «Музей покинутих секретів» і нещодавно премію «Книга року» у 2022 році за «Найдовшу подорож» про історичні передумови нинішньої російсько-української війни в її рідній країні», — зазначається на сайті.

Журі вручатиме головну нагороду Берлінале Золотого ведмедя за найкращий фільм, та Срібних ведмедів за гран-прі журі, приз журі, найкращу режисуру, найкращу головну роль, найкращу роль другого плану, найкращий сценарій та видатний мистецький внесок. 74-й Берлінський кінофестиваль триватиме з 15 до 25 лютого.

Цього року до програми Берлінського кінофестивалю потрапили 3 українські фільми — «Редакція», «Перехоплено», «Трохи незнайомець» — та короткометражка «Образа».