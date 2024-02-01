Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на 7 напрямках

Про це 1 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 386 230 (+1000),
- танків ‒ 6322 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11 773 (+16) од,
- артилерійських систем – 9228 (+33) од,
- РСЗВ – 976 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7136 (+36),
- крилаті ракети ‒ 1847 (+1),
- кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 267 (+36) од,
- спеціальна техніка ‒ 1462 (+10).
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