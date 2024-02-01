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Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на 7 напрямках

Про це 1 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 386 230 (+1000),
  • танків ‒ 6322 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11 773 (+16) од,
  • артилерійських систем – 9228 (+33) од,
  • РСЗВ – 976 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7136 (+36),
  • крилаті ракети ‒ 1847 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 267 (+36) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1462 (+10).
1 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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