Армія РФ завдала 8 ракетних та 94 авіаційні удари по території України Умєров у листі до ЄС попередив союзників про критичну нестачу снарядів, — Bloomberg » Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на 7 напрямках Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на 7 напрямках і знищили 1000 окупантів. Тим часом на фронті відбулося 66 боєзіткнень Про це 1 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 386 230 (+1000),

танків ‒ 6322 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 11 773 (+16) од,

артилерійських систем – 9228 (+33) од,

РСЗВ – 976 (+2) од,

засоби ППО ‒ 663 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7136 (+36),

крилаті ракети ‒ 1847 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 267 (+36) од,

спеціальна техніка ‒ 1462 (+10).