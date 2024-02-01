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Україна заявила в ОБСЄ про 626 хімічних атак ворога проти ЗСУ

Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час чергового засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ, передає Укрінформ.

«Сили оборони України вже задокументували 626 випадків застосування росіянами боєприпасів, що містять отруйні хімічні речовини, з яких 81 — лише в грудні. Частота такого застосування зростає, щодня фіксується до 10 випадків», — сказала Костенко.

За її словами, російські війська застосовують газові гранати й саморобні вибухові пристрої, споряджені речовинами подразнювальної дії, що скидаються з безпілотників.

Крім цього, РФ також здійснює «артилерійські обстріли з застосуванням хімічно небезпечних речовин, що є ще одним грубим порушенням правил ведення війни з боку російських військ».

1 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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