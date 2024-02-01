Росія готує викрадених українських дітей для своїх подальших воєн – слухання у Конгресі США От чего зависит мужская потенция » Внаслідок спецоперації ГУР МО знищено ракетний катер ворога У ніч з 31 січня на 1 лютого 2024 року воїни спецпідрозділу “Group 13” Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер «івановєц» чорноморського флоту рф . Операція стала можливою за підтримки Міністерство цифрової трансформації України та платформи United24. Судно ворога перебувало на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус російський корабель зазнав пошкоджень, не сумісних із подальшим рухом ― «івановєц» дав крен на корму і затонув. Вартість втраченого державою-агресором корабля становить орієнтовно $60-70 мільйонів доларів. Пошуково-рятувальна операція російських окупантів на Донузлаві, згідно з попередньою інформацією, успіху не мала.

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