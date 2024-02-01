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За тиждень в Україні захворіли на коронавірус, ГРВІ та грип понад 186 тис. людей

Про це пише Міністерство охорони здоров’я.

Станом на 31 січня В Україні зареєстровано високий рівень перевищення епідемічного порогу в Житомирській, Хмельницькій та Чернівецькій областях. У Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернігівській — середній рівень, і в інших регіонах — неепідемічний рівень.

За даними МОЗ, попередній тиждень, з 22 по 28 січня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли 185 402 українці, з них 96 120 — діти віком до 17 років.

«Діагноз COVID-19 встановлено протягом тижня 3 492 пацієнтам. До лікарень госпіталізовано 6 120 людей, з них 2 607 — діти. Медики повідомили про 34 летальні випадки серед хворих на коронавірусну інфекцію та вісім — серед хворих на грип. Усі померлі не мали профілактичних щеплень проти грипу та не були вакциновані проти COVID-19», — йдеться у повідомленні.

1 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

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