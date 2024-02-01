Зеленський оголосить про звільнення Залужного протягом кількох днів, — CNN

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Видання зазначає, що Зеленський оголосить про звільнення Залужного до кінця цього тижня, тобто до 4 лютого. Відомо, що головною причиною стали різні погляди на війну.

Джерела CNN стверджують, що під час розмови в ОП у понеділок, де також був присутній міністр оборони України Рустем Умєров, Зеленський ухвалив рішення про звільнення Залужного. Зазначається, що розмова була спокійною і президент запропонував генералу нову посаду, від якої Залужний відмовився.

«У відповідь Зеленський заявив, що відмова від нової посади не дозволить йому зберегти місце головнокомандувача Збройними силами України, пише видання. На посаду головнокомандувача є два кандидати — глава ГУР МОУ Кирило Буданов та командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський», — пишуть в CNN.