Через атаку БПЛА сталися масштабні знеструмлення у Кривому Розі

Про це повідомили пресслужби Міненерго та Укренерго.

«У ніч на 2 лютого російськими БПЛА були цілеспрямовано атаковані 2 підстанції НЕК «Укренерго». Внаслідок атаки на одній з них було пошкоджено обладнання, персонал не постраждав. Завдяки встановленому захисту вдалося уникнути пожежі», — поінформували в Укренерго.

Зафіксовано масштабні знеструмлення побутових і промислових споживачів у Кривому Розі, у тому числі шахт. Станом на 9:00 усіх шахтарів виведено на поверхню. Тривають огляд наслідків пошкоджень і роботи з відновлення електропостачання за резервними схемами.

Загалом через бойові дії та з інших причин без світла залишаються 348 населених пунктів. Є нові пошкодження через обстріли в мережах Дніпропетровської, Донецької, Харківської та Херсонської областей.