Демілітаризація має початися з виведення російських військ з України — Держдеп

Якщо росіяни хочуть демілітаризовану зону в Україні, нехай почнуть з демілітаризації тих українських територій, де зараз знаходяться російські сили. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, відповідаючи на питання журналіста, чи підтримують Сполучені Штати пропозицію Володимира Путіна створити між Україною та Росією демілітаризовану буферну зону.

“Мені важко зрозуміти, як буде реалізована демілітаризована зона між Росією та Україною, коли російські війська продовжують діяти на українській стороні кордону”, — зауважив посадовець під час брифінгу у четвер, 1 лютого.

Він також нагадав, що президент Росії Володимир Путін вкотре дає зрозуміти, що не має наміру відмовлятися від своїх планів завоювати та підкорити Україну.

Також під час брифінгу Міллер привітав новий пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро, який ухвалили лідери ЄС.