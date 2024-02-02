Держдеп США просить Конгрес інформувати про утиски американських компаній в Україні

Тиск зі сторони влади в Україні стосовно американських компаній Vorex та Liberty Tools став предметом розгляду Державного департаменту та Конгресу США.

Про це повідомляє Intelligence Online.

Як повідомляється, звернення конгресмена Майка Келлі щодо переслідувань американських компаній було направлено спеціальному посланнику та координатору міжнародних справ з питань енергетики Амосу Хохштейну.

У відповіді Офіс законодавчих ініціатив Державного департаменту США наголосив на підтримці зі сторони президентської адміністрації діяльності власника Vorex та Liberty Tools, й зазначив, що власник компаній Федор Закусило «за першої нагоди повинен інформувати Держдепартамент про будь-які подальші утиски компаній Liberty Tools та Vorex зі сторони владних структур в Україні».

Нагадаємо, наприкінці минулого року Федор Закусило заявив про переслідування та перешкоди у діяльності своєї компанії в Україні.