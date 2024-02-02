Кабмін обмежив термін перебування військових на лікуванні за кордоном

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, було внесено зміни до постанови КМУ від 05.04.2022 № 411 «Про забезпечення організації направлення осіб зі складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон».

«Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців підряд», — йдеться у повідомленні.