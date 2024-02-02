Польща має намір продовжити тимчасовий захист для біженців з України до 30 червня 2024 року

Про це йдеться у проєкті змін до закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території країни, над яким працює МВС Польщі.

Зазначається, що у зв’язку з продовженням в ЄС до 4 березня 2025 року тимчасового захисту для переміщених осіб з України, а також відповідно до польського закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України, планується «продовження строку дії окремих правових рішень, передбачених цим законом, до 30 червня 2024 року».

В уряді Польщі планують розпочати роботу над «суттєвими змінами та продовженням терміну дії закону» відповідно до вищезазначеного рішення Ради ЄС.

«Ці роботи будуть розпочаті негайно після широких консультацій з органами місцевого самоврядування, державними установами, неурядовими організаціями та іншими зацікавленими суб’єктами», — йдеться у тексті документа.

Пропонується, аби дозвільні документи на проживання в Польщі були дійсними до 30 червня, так само як і доступність будівель, де компактно проживають українські біженці.

Крім того, у проєкті передбачено продовження до 30 червня цього року можливості виконання праці лікарями, стоматологами, медсестрами та акушерками з України.

Ці зміни до закону про допомогу українцям в уряді Польщі планують прийняти у першому кварталі цього року. Пропонується, щоб він набув чинності наступного дня після його оголошення.