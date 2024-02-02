РФ використовує шість сценаріїв для викрадення українських дітей

Про це на конференції «Російська війна проти дітей» у Ризі повідомила уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, передає Укрінформ.

«Росія використовує щонайменше шість сценаріїв для переміщення українських дітей на територію РФ. Так, саме сценаріями послуговується Росія, тому що політика Російської Федерації дуже чітко спланована, і зрозуміло, що спрямована вона на геноцид українського народу через українських дітей», — заявила вона.

Герасимчук розповіла, що російські окупанти вбивають батьків, після чого вивозять дітей на територію РФ. Вони відокремлюють їх від своїх родин у ході так званих фільтраційних заходів, або ж створюють непридатні умови для життя дитини на окупованій території. Уповноважена президента підкреслила, що потім окупанти нібито добровільно пропонують батькам віддати дітей на так зване оздоровлення чи відпочинок, після чого вони не повертаються додому.

Серед сценаріїв Росії є переміщення на свою територію спеціальних закладів, де проживали українські діти. Водночас ворог здійснює ці заходи в повному обсязі, чим не дає Україні можливості вивезти своїх дітей на підконтрольну територію.

Окрім того, після встановлення будь-якого фейкового діагнозу, який за словами окупантів «потребує лікування чи реабілітації не вдома», росіяни вивозять дітей на територію РФ і Білорусі, додає Герасимчук.