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Сили оборони знищили за добу ворожий катер, 830 окупантів і 46 артсистем

Про це 2 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 387 060 (+830),
  • танків ‒ 6331 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11 792 (+19) од,
  • артилерійських систем – 9274 (+46) од,
  • РСЗВ – 9768(+2) од,
  • засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7141 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 1847 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+1) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 316 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1470 (+8).
2 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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