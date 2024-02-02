Вступ Швеції в НАТО: сенатори заявили про бездіяльність Угорщини Через атаку БПЛА сталися масштабні знеструмлення у Кривому Розі » Сили оборони знищили за добу ворожий катер, 830 окупантів і 46 артсистем Російські окупанти протягом минулої доби намагалися здійснили штурмові дії на Херсонському напрямку. Натомість ЗСУ відбили 14 атак та знищили 830 окупантів Про це 2 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 387 060 (+830),

танків ‒ 6331 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 11 792 (+19) од,

артилерійських систем – 9274 (+46) од,

РСЗВ – 9768(+2) од,

засоби ППО ‒ 663 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7141 (+5),

крилаті ракети ‒ 1847 (+0),

кораблі /катери ‒ 24 (+1) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 316 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 1470 (+8).