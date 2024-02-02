Сили оборони знищили за добу ворожий катер, 830 окупантів і 46 артсистем

Про це 2 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 387 060 (+830),
- танків ‒ 6331 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11 792 (+19) од,
- артилерійських систем – 9274 (+46) од,
- РСЗВ – 9768(+2) од,
- засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7141 (+5),
- крилаті ракети ‒ 1847 (+0),
- кораблі /катери ‒ 24 (+1) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 316 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1470 (+8).
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