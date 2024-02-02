У парламенті Британії закликали Кемерона додати Росію до переліку держав-спонсорів тероризму

Про це йдеться у листі на підтримку кампанії з визнання Росії державою-спонсором тероризму, розгорнутої громадською ініціативою «Група друзів України у Сполученому Королівстві» (UK Friends of Ukraine).

«Народ України залишається непохитним перед обличчям російських атак, але після двох років повномасштабної війн життя цивільного населення все більше руйнується через варварство Путіна», — йдеться у листі.

Парламентарії зауважили, що з наближенням другої річниці повномасштабного вторгнення і після майже дев’яти років російських атак, вони так само шоковані діями Росії.

«Тому ми чітко заявляємо, що уряд Великої Британії повинен назвати Росію державним спонсором тероризму. Велика Британія може стати першою великою західною країною, яка заборонить російську державу», — наголосили автори листа.

Згідно зі звітом, опублікованим британською організацією «Друзі України», станом на 11 січня 2024 року унаслідок російської агресії в Україні загинуло понад 10 тисяч цивільних та зруйновано 150 тисяч будинків, що за словами авторів листа, є переконливим доказом того, що Росія є терористичною державою.

Парламентарії додали, що фактичні цифри можуть бути значно вищими, оскільки інформація з багатьох місць, де ведуться інтенсивні бойові дії, поки що недоступна або не підтверджена, наголосивши, що ці «цифри постійно зростають, оскільки російському тероризму немає кінця».

«Визнавши Росію терористичною державою, це не лише продемонструє міжнародне лідерство, але й може стати частиною урядового законодавства для переходу від заморожування до арешту російських активів», — пояснили у листі.

Зокрема, у листі йдеться по те, що від початку повномасштабного вторгнення Велика Британія заморозила понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів російських активів, які можуть бути використані для підтримки відновлення України.

Автори наголосили, що парламентарії могли б продемонструвати підтримку Україні, проголосувавши за визнання Росії державою-спонсором тероризму, одночасно запропонувавши юридичний план переходу від заморожування до арешту російських активів і витрачання цих грошей на необхідні проєкти в Україні.

«Ми вважаємо, що настав час для уряду Великої Британії продемонструвати свою опозицію до тероризму, що фінансується державою, і виконати свої зобов’язання як життєво важливого союзника України. Саме тому ми закликаємо уряд Великої Британії визнати Росію державою-спонсором тероризму та внести її до списку країн-спонсорів тероризму», — підсумували у листі.