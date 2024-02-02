Внаслідок удару ЗСУ по авіабазі “Бельбек” загинув російський генерал

У середу, 31 січня, внаслідок удару ЗСУ по авіабазі “Бельбек” у Криму було ліквідовано російського командира авіаційної ескадрильї генерал-лейтенанта Олександра Татаренка та 10 російських військових.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

“Як повідомляють російські пабліки, ліквідовано 10 російських військовослужбовців, у тому числі командир авіаційної ескадрильї генерал-лейтенант Олександр Татаренко”, – йдеться у дописі.

Відомо, що під час обстрілу дві ракети вразили командний пункт 38 винищувального авіаційного полку, а ще одна ракета атакувала пункт зв’язку аеродрому.

Варто нагадати, що раніше командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук підтвердив удар по території аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

“А ви знали, що у складі Повітряних Сил Збройних Сил України є 204-та Севастопольська бригада тактичної авіації? Так от, її штатне місце базування – аеродром Бельбек!”, – написав тоді він.

Командувач додав, що українські авіатори обов’язково повернуться на рідне летовище.

“А наразі дякую усім, хто долучився до очищення Криму від російської присутності”, – зауважив він.