Байден оголосив про початок військової операції США на Близькому Сході

Президент США Джо Байден заявив про початок військової операції на Близькому Сході. Американські військові завдали ударів по 85 цілях в Сирії та Іраку у відповідь на нещодавню атаку безпілотника на американську військову базу в Йорданії, в результаті якої загинули троє солдатів і понад 40 були поранені

Про це інформують пресслужба Білого дому та Центральне командування Збройних сил США.

“Наша відповідь почалася сьогодні”, – сказав американський лідер і наголосив, що не прагне конфлікту на Близькому Сході чи деінде у світі, але “кожен, хто хоче заподіяти нам шкоди, має знати: якщо ви завдасте шкоди американцю, ми відповімо”.

Байден заявив, що військова операція на Близькому Сході продовжиться. Це дії у відповідь на атаку бази в Йорданії, в результаті якої загинули троє американських військових.

Згодом у Пентагоні повідомили , що США завдали ударів по 85 цілях в Сирії та Іраку у відповідь на нещодавню атаку безпілотника на американську військову базу в Йорданії, в результаті якої загинули троє солдатів.

Центральне командування Збройних сил США зазначило, що завдало авіаударів по силах іранського Корпусу вартових ісламської революції “Кудс” і пов’язаних з ними ополченських угрупованнях. Для цього були використані численні літаки, зокрема бомбардувальники дальнього радіусу дії, перекинуті зі Сполучених Штатів, та 125 високоточних боєприпасів.

Об’єктами ударів стали командні центри, розвідувальні центри, склади ракет і безпілотних літальних апаратів, а також об’єкти логістики і постачання боєприпасів угруповань бойовиків і їхніх спонсорів з іранського Корпусу вартових ісламської, які сприяли атакам проти сил США і коаліції, – йдеться у дописі.