Байден оголосив про початок військової операції США на Близькому Сході Україна може отримати від Туреччини 8 дивізіонів російських С-400 » Генштаб оновив втрати армії РФ у війні з Україною Впродовж минулої доби на фронті відбулося 77 бойових зіткнень. Більшість з ворожих атак українські захисники відбили на Авдіївському напрямку. Водночас втрати російської армії у живій силі з початку вторгнення сягнули 387 тисяч Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 387 940 (+880),

танків ‒ 6341 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 11 805 (+13) од,

артилерійських систем – 9300 (+26) од,

РСЗВ – 979 (+1) од,

засоби ППО ‒ 663 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15),

крилаті ракети ‒ 1847 (+0),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 352 (+36) од,

спеціальна техніка ‒ 1473 (+3).