Генштаб оновив втрати армії РФ у війні з Україною

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 387 940 (+880),
- танків ‒ 6341 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11 805 (+13) од,
- артилерійських систем – 9300 (+26) од,
- РСЗВ – 979 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15),
- крилаті ракети ‒ 1847 (+0),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 352 (+36) од,
- спеціальна техніка ‒ 1473 (+3).
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