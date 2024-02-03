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Генштаб оновив втрати армії РФ у війні з Україною

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 387 940 (+880),
  • танків ‒ 6341 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11 805 (+13) од,
  • артилерійських систем – 9300 (+26) од,
  • РСЗВ – 979 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7161 (+15),
  • крилаті ракети ‒ 1847 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 352 (+36) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1473 (+3).
3 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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