Україна може отримати від Туреччини 8 дивізіонів російських С-400

Про це він розповів у етері Еспресо

«Ердоган забезпечив собі, напевне, останнє президентство. Я не думаю, що навіть він думає, що ще раз зможе піти на той термін. Це були найважчі перегони для нього.Він політично спокійний, тобто він може ризикувати. Та й що йому може запропонувати Путін? Не знаю», — пояснив Рибачук.

«За словами Рибачука, США намагаються переконати Туреччину передати системи ППО С-400 Україні

«Втім, я знаю, що йому може запропонувати США. Америка йому пропонує підписати контракти на постачання F-35, які зараз американці продали заклятим партнерам Туреччини по НАТО – грекам. І натомість американці очікують, що ті С-400, здається 8 дивізіонів, які Ердоган купив у Росії та які виявилися далеко не чудо-зброєю, можуть попасти в якусь третю країну, а потім – в Україну», — додав він.