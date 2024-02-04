Армія РФ за добу війни в Україні втратила 13 бронемашин, 31 артсистему і 810 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 388 750 (+810),
- танків ‒ 6343 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11 818 (+13) од,
- артилерійських систем – 9331 (+31) од,
- РСЗВ – 979 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1848 (+1),
- кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 393 (+41) од,
- спеціальна техніка ‒ 1479 (+6).
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