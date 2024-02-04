Британська розвідка пояснила, для чого в Білорусі залишається тисяча найманців ПВК Вагнера В результате ударов США по Ираку и Сирии погибло около 40 человек » Армія РФ за добу війни в Україні втратила 13 бронемашин, 31 артсистему і 810 окупантів На фронті протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень між російськими окупантами та українськими захисниками. Загалом Сили оборони відбили 52 атаки військ РФ і ліквідували ще 810 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.24 орієнтовно становлять: особового складу ‒ близько 388 750 (+810),

танків ‒ 6343 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 11 818 (+13) од,

артилерійських систем – 9331 (+31) од,

РСЗВ – 979 (+0) од,

засоби ППО ‒ 663 (+0) од,

літаків – 332 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+12),

крилаті ракети ‒ 1848 (+1),

кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 393 (+41) од,

спеціальна техніка ‒ 1479 (+6).