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Армія РФ за добу війни в Україні втратила 13 бронемашин, 31 артсистему і 810 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

втрати росії станом на 04.02.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.02.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 388 750 (+810),
  • танків ‒ 6343 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 11 818 (+13) од,
  • артилерійських систем – 9331 (+31) од,
  • РСЗВ – 979 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7173 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 1848 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12 393 (+41) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1479 (+6).
4 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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