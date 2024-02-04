Британська розвідка пояснила, для чого в Білорусі залишається тисяча найманців ПВК Вагнера

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

За даними експертів, вагнерівці присутні в Білорусі з червня 2023 року, тоді їхня кількість становила 8 тисяч. Ці найманці майже напевно продовжують навчати білоруських військових і сил безпеки.

Водночас у британській розвідці зазначають: малоймовірно, що президент Білорусі Олександр Лукашенко використовуватиме бойовиків ПВК Вагнера за межами їхніх нинішніх повноважень.

Найманці беруть участь у підготовці військ міністерства внутрішніх справ Білорусі, але навряд чи братимуть безпосередню участь у підтримці внутрішньої або прикордонної безпеки в країні.

«Тривала присутність вагнерівців у Білорусі майже напевно приносить користь і військовим зусиллям Росії, змушуючи Україну підтримувати оборонні позиції та особовий склад уздовж свого північного кордону з Білоруссю для захисту від потенційних майбутніх вторгнень», — наголошують у розвідці Британії.