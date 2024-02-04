Росіяни готують програму масового заселення окупованої Запорізької області У Берліні 150 тисяч людей вийшли на протест проти ультраправих » На Куп’янському напрямку важкі бої, росіяни підтягують резерви На Куп’янському напрямку на всіх ділянках фронту точаться важкі бої, росіяни ведуть штурмові дії високої інтенсивності й підтягують нові резерви — командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський у Telegram Сирський повідомив, що здійснив робочу поїздку до військових частин та підрозділів, які ведуть оборону на Куп’янському напрямку. «Оперативна обстановка залишається напруженою. На всіх ділянках фронту точаться важкі бої. Ворог продовжує вести штурмові дії високої інтенсивності та постійно підтягує нові резерви». Командувач додав, що заслухав доповіді командирів безпосередньо на пунктах управління та провів оперативні наради, в ході яких «було розглянуто ймовірні сценарії дій противника з урахуванням результатів ведення розвідки».