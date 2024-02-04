Президент Джо Байден переміг на праймеріз у Південній Кароліні

Президент США Джо Байден у суботу переміг на партійних виборах демократів (праймеріз) у Південній Кароліні. Як повідомляє агенство Reuters, за результатами 93,3% підрахованих бюлетенів, Байден набрав 96,4% із 120 643 голосів, значно випередивши двох своїх головних суперників, конгресмена Діна Філіпса та авторку бестселерів із самодопомоги Маріанн Вільямсон.

«У 2020 році саме виборці Південної Кароліни довели експертам їхню неправоту, вдихнули нове життя в нашу кампанію та поставили нас на шлях до перемоги на президентських виборах. Тепер, у 2024 році, люди Південної Кароліни знову висловилися, і я не сумніваюся, що ви знову поставили нас на шлях до перемогти на президентських виборах, щоб Дональд Трамп знову програв», — йдеться в заяві штабу передвиборчої кампанії Байдена.

Десятиліттями виборці штатів Айова та Нью-Гемпшир першими голосували на праймеріз демократичної партії. Цього року Південна Кароліна вперше очолила офіційний календар висунення кандидатів від Демократичної партії. Телеканал CNN пояснює, що зміну було внесено завдяки наполяганню Байдена.

Президент не був у Південній Кароліні в суботу, оскільки він вирушив на збори коштів до Південної Каліфорнії та Невади. «Це не просто кампанія. Це радше місія. Ми не можемо, ми не можемо, ми не можемо програти цю кампанію заради блага країни», – сказав Байден у штабі своєї передвиборчої кампанії у Вілмінгтоні.

Республіканська партія вже провела свої партійні вибори в штатах Айова та Нью-Гемпшир, на обох перемогу отримав Дональд Трамп. Праймеріз республіканськовї партії в Південній Кароліні призначені на 24 лютого.

Як пише CNN, у Південній Кароліні на загальних виборах, як правило, перемагає кандидат від Республіканської партії. Останнім кандидатом у президенти від Демократичної партії, який виграв штат, був Джиммі Картер у 1976 році.