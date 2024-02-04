Росіяни готують програму масового заселення окупованої Запорізької області

Росіяни планують здійснити масове переселення в захоплену частину Запорізької області мешканців РФ, Білорусі та Казахстану — мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону

«Ворог затвердив нову програму, яка називається «Запорізька цілина» — вони намагаються здійснити масове переселення громадян РФ на тимчасово окуповану територію. І не лише громадян РФ, зараз вони шукають людей з різних куточків РФ, громадян Білорусі, Казахстану, щоб вони приїжджали на тимчасово окуповану територію».

За словами Федорова, таким чином ворог має намір вирішити дві проблеми.

«1) погасити той спротив, який продовжує існувати в тимчасовій окупації, зробити заміну генофонду, заміну населення.

2) в них шалений дефіцит кадрів на тимчасово окупованій території, тому що наші мешканці не погоджуються масово співпрацювати з ворогом, у них дефіцит 1:4 лікарів, у них дефіцит будівельників.