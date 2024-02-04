У Берліні 150 тисяч людей вийшли на протест проти ультраправих

У Берліні понад 150 тисяч людей зібралися в суботу попри дощ на демонстрацію проти ультраправої «Альтернативи для Німеччини» і правих екстремістів.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомило видання Bild.

Дані про понад 150 тисяч демонстрантів у суботу вдень виданню навела речниця поліції Аня Діршке. Організатори ж заявили навіть про близько 300 тисяч учасників.

Попередньо поліція говорила про 65 тисяч учасників, а організатори на сцені казали про «десятки тисяч тих, хто прийшов» до будівлі парламенту.

ФОТО: REUTERS

Протести також відбувалися в таких містах, як Дрезден і Ганновер.

«Незалежно від того, в Айзенаху, Гомбурзі чи Берліні: у малих і великих містах по всій країні багато громадян збираються разом, щоб протестувати проти забуття, проти ненависті та мови ворожнечі», – написав канцлер Олаф Шольц у Twitter (Х).

Він сказав, що протести є «сильним знаком на користь демократії та нашої конституції».