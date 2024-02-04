В результате ударов США по Ираку и Сирии погибло около 40 человек

Удары с участием бомбардировщиков B-1, вылетевших из США, стали первым ответом на нападение на американскую военную базу в Иордании. В ближайшие дни военные операции Соединенных Штатов в регионе будут продолжены.

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани в своем заявлении сказал, что эти удары представляют собой «еще одну авантюрную и стратегическую ошибку Соединенных Штатов, которая приведет только к усилению напряженности и нестабильности».

Ирак вызвал поверенного в делах США в Багдаде, чтобы выразить официальный протест. Силы народной мобилизации Ирака, силы государственной безопасности, в состав которых входят поддерживаемые Ираном группировки, заявили, что погибли 16 их членов, включая бойцов и медиков. Правительство ранее заявило, что среди 16 погибших были мирные жители.

По словам Рами Абдулрахмана, директора Сирийской обсерватории по правам человека, которая занимается освещением военных действий в Сирии, в результате ударов погибли 23 человека, охранявших объекты.

Директор Объединенного штаба, американский генерал-лейтенант Дуглас Симс высказал предположение, что атаки были успешными, так как они вызвали большие вторичные взрывы во время попадания в оружейные арсеналы боевиков. По его словам, удары наносились с осознанием того, что среди тех, кто находился на объектах, скорее всего, будут жертвы.

Несмотря на эти удары, Пентагон заявил, что не хочет войны с Ираном и не считает, что Тегеран тоже хочет войны, даже несмотря на усиление давления со стороны республиканцев с требованием к Джо Байдену нанести прямой удар по иранской территории.

Иран стремится не вмешиваться в региональный конфликт, хотя и поддерживает группировки в Ливане, Йемене, Ираке и Сирии — так называемую «Ось сопротивления», враждебную Израилю и интересам США.

Британия назвала США своим верным союзником и заявила, что поддерживает право Вашингтона реагировать на нападения на американских военнослужащих. Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский, прибывший на встречу ЕС в Брюссель, заявил, что удары США стали ответом на «игру с огнем», которую ведут в регионе проиранские вооруженные формирования.

По сообщениям Центрального командования США (CENTCOM) в пятницу американские войска также нанесли удары по нескольким беспилотникам хуситов, готовившимся к запуску в Йемене, и по семи дронам, уже летевшим над Красным морем.