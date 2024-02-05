Огляд настільної гри Steps (Степс, Кроки)

Чи грали ви вже в популярну й досить азартну настільну гру Steps Games? Якщо ні – то дуже радимо спробувати. Бо гра справді захоплива. Степс (Кроки) – гра цікава й динамічна, можна грати в широкому колі друзів або ж усією сім’єю з дітьми, а можна самому чи удвох.

Степс – це веселе доповнення до вечірки, гарний супровід у подорожі, а ще чудовий подарунок.

По-перше, що таке Степси? Це дерев’яні прямокутники різні за розміром і кольором. Зелені – найлегші й маленькі, коричневі – середніх розмірів, а червоні – найбільші, їх ще називають Бамбулами. І можна замовляти ще й індивідуальні степси.

У процесі цієї азартної гри виникає складане множинне поєднання і саме тут ви зможете продемонструвати свою спритність і логіку.

Сенс гри полягає в необхідності позбутися від дерев’яних Степсів, почергово скидаючи їх на ігрову платформу. Все, що впало за межі платформи, забирає той, хто кидав. Перемагає той, хто першим позбудеться від усіх своїх Степсів.

Як грати?

Яку б версію гри STEPS ви не обрали, для всіх діють три головних правила:

Степси необхідно кидати так, щоб вони торкнулися Степса суперника. Якщо Степси випали з ігрової платформи — той, хто кидав, забирає їх, а також усе, що випало. Наступний гравець кидає свій Степс в будь-яку частину ігрової платформи або на будь-який інший Степс.

Існує 3 версії цієї настільної гри

Steps Games Mini.

Класичний Степс.

Steps Games Starter Pack.

Steps Games Classic

Класична версія гри Кроки (Степс) розрахована на початківців і професійних геймерів.

Кількість гравців: 1-6.

Рівень складності: середній.

Комплект складається з 72 Степсів: 12 легких, 48 стандартних і 12 Бамбул.

Starter Pack

Версія гри максимально оптимізована для початківців.

Кількість гравців: 1-6.

Рівень складності: легкий.

Комплект складається з 48 Степсів: 12 легких, 24 стандартних і 12 Бамбул.

Настільна гра Steps Games Mini

Міні-версія настільної гри Steps Games. Чудовий компактний варіант, який можна взяти з собою куди завгодно.

Кількість гравців: 1-4.

Рівень складності: легкий.

Комплект складається з 32 Степсів: 8 легких, 16 стандартних, 8 Бамбул.

Граючи за цими правилами ви неодмінно станете чемпіонами

Степси роздаються кожному гравцеві в однаковій кількості за кольором: зелені – найлегші, коричневі – стандартні, червоні – найважчі (Бамбули). Гру починає той, хто переміг у грі »Камінь, ножиці, папір». Гравець бере будь-який Steps на свій розсуд і кидає на ігрову платформу. Просто класти Степс чи відпускати його над конструкцією заборонено. Радимо кидати Steps рухом руки знизу вгору, щоб траєкторія польоту була розрахована з приземленням у місце призначення. Якщо конструкція зі Степсів твердо стоїть на ігровій платформі – можна сміливо кидати Бамбулу. Якщо конструкція хитка і готова розвалитися – краще використовувати легкий Степс. Steps необхідно кидати з відстані не менше довжини одного Степса від ігрової платформи або від Степса суперника на ігровій платформі. При приземленні Степс має торкнутися Степса суперника. Якщо Степс випав за межі ігрового поля (торкається столу) — гравець забирає собі його і всі інші випалі Степси. Наступний гравець може кинути свій степс у будь-яке місце ігрової платформи, або на будь-який інший степс

Ти можеш кинути свій Степс закинувши руку з боку суперника, але не переходячи всім тілом на його бік.

Всі Степси, які випали за межі ігрової платформи (торкаються столу), забирає той, у чий хід вони випали. (Не поспішай з кидком, Степси можуть випасти на завершенні ходу суперника, а забрати їх доведеться тобі!)

Якщо у тебе залишився останній Steps – ти повинен закинути його з переворотом у повітрі на 180 градусів.

Для порушників правил гри існує система штрафів.

Якщо гравець порушив правила, але Степс випав з платформи, то штрафного Степса він не отримує.

Всі гравці віддають гравцеві, що порушив правила як штраф по одному своєму Степсу (наприклад, Бамбулу).

STEPS налічує 8 різних типів гри від стандартного, гри з таймером до безшумного STEPS.

Ви можете вибрати будь-який тип STEPS залежно від ваших навичок і уподобань.

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