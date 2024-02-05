Підтримка німецьких ультраправих впала до мінімуму за сім місяців

Підтримка виборцями у Німеччині ультраправої партії «Альтернативи для Німеччини» («АдН») є найнижчою з липня 2023 року.

Як повідомляє «Європейська правда», про це свідчить опитування, проведене соціологічним інститутом Insa для видання Bild am Sonntag.

Згідно з дослідженням, «АдН» отримала підтримку 20% виборців, що на один відсотковий пункт менше, ніж тиждень тому.

Втім, підтримка партії лише трохи знизилася зі свого максимуму, який складав близько 23%, і праворадикали залишаються другою за підтримкою політичною силою в Німеччині.

Водночас, свідчить опитування, партія соціал-демократів канцлера Олафа Шольца дещо зросла, піднявшись на один відсотковий пункт до 15% за останній тиждень.

За даними дослідження, урядова партія «Вільних демократів» залишається на рівні 4%, що нижче порогу в 5%, необхідного для збереження місця в парламенті на наступних виборах.

Рейтинг ще однієї політичної сили керівної коаліції Німеччини, «Зелених», залишився незмінним – 13%.

Опозиційна ХДС/ХСС залишається найбільш популярною з 30 відсотками, втративши за тиждень один відсотковий пункт. Водночас «Альянс Сари Вагенкнехт» (BSW), яка виступає проти військової допомоги Україні, зберіг підтримку в 7%.