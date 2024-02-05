Сенат США досяг двопартійної угоди щодо кордонів включно з допомогою Україні та Ізраїлю

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

«Зараз ми досягли згоди щодо двопартійної угоди про національну безпеку, яка включає найжорсткіший і найсправедливіший набір прикордонних реформ за останні десятиліття. Я рішуче підтримую її», — йдеться у заяві президента США Джо Байдена.

Він наголосив, що члени його адміністрації спільно з двопартійною групою сенаторів працювали без вихідних протягом двох місяців, аби досягти домовленостей щодо безпеки кордонів, аби зробити їх більш захищеними та забезпечити «справедливе і гуманне ставлення до людей, зберігаючи при цьому легальну імміграцію, що відповідає цінностям США як нації».

«Це дасть мені, як президенту, нові надзвичайні повноваження для закриття кордону, коли він стане переповненим. Він зробить наш процес надання притулку більш справедливим і ефективним, захищаючи при цьому найбільш вразливі верстви населення», — пояснив Байден.

Окрім цього двопартійна угода передбачає надання ресурсів для захисту кордону, зокрема для збільшення кількості прикордонних патрульних, імміграційних суддів, співробітників з питань притулку, та найсучасніші інспекційні машини, які допоможуть виявити та зупинити потік фентанілу.

За словами Байдена, угода дозволить США «продовжувати життєво важливу роботу разом із партнерами по всьому світу, відстоювати свободу України та підтримувати її здатність захищатися від російської агресії».

«Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади та контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною, і ціна для Америки зросте. Ця угода також надає Ізраїлю те, що йому потрібно для захисту свого народу і захисту від терористів ХАМАС. І вона забезпечить життєво необхідну гуманітарну допомогу для палестинського народу», — зазначив американський президент.

Законопроєкт передбачає виділення 60,1 млрд доларів на допомогу Україні, 14,1 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та 20,2 млрд доларів на покращення безпеки на кордоні США. Він також включає менші суми на гуманітарну допомогу в постраждалих від війни регіонах та оборонні операції в Червоному морі й на Тайвані.

Байден наголосив, що наступним кроком має бути прийняття рішення республіканцями в Палаті представників США, закликавши Конгрес об’єднатися, аби якнайшвидше ухвалити цю двопартійну угоду.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон розкритикував законопроєкт, заявивши, що він є гіршим, ніж очікувалось. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Я побачив достатньо. Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент», — наголосив Джонсон.

Він пообіцяв відхилити цей законопроєкт, як тільки він дійде до Палати представників США.