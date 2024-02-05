Сили оборони відбили понад 70 ворожих атак

Так, за даними Генштабу, у зоні відповідальності ОСУВ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки ворога в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника біля населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 31 атаку ворога в районі Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 атак поблизу Тоненького, Сєверного, Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 14 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника північніше Приютного та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ «Одеса» на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримувати позиції та відбивати штурми окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи з позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам утрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.