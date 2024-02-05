«Ситуація не патова»: У Зеленського пояснили слова президента про фронт

Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському телеканалу RAI не говорив про «патову» ситуацію на фронті. Коментуючи сухопутну частину операцій, зокрема, контрнаступ на півдні він описав це як «стагнацію».

Про це в коментарі журналістам сказав прес-секретар президента Сергій Никифоров.

«В інтерв’ю президента України італійському телеканалу RAI не йшлося про начебто «патову» ситуацію на фронті. Говорячи про підсумки літніх дій, Володимир Зеленський заявив, що їхня морська частина дала позитивний результат: Україна змогла відновити незалежний «зерновий коридор», а от сухопутна частина операцій завершилася стагнацією. Ідеться конкретно про контрнаступальні дії на півдні», — зазначив Никифоров.

Тож він наголосив, що це не дає права описувати загалом ситуацію на фронті як «патову».

«Україна продовжить деокупацію своїх територій. У майбутньому закликаємо уважніше добирати слова, щоб не підтримувати деструктивні наративи», — сказав Никифоров.

Також він надав оригінал відповіді президента України в інтерв’ю телеканалу RAI:

«Я б сказав так: морська частина операції дала позитивний ефект — ми витиснули їхні кораблі, Росія втратила багато кораблів, а головне, вона втратила вплив у ЧМ, і ми вибудували «зерновий коридор», незалежний від Росії. Тому ця частина, прагматична частина операції, яка впливала на економіку, на бюджет України, — ми її провели позитивно. Що стосується сухопутної лінії, ви праві і там стагнація. І це факт, тому що не вистачило дечого. Іноді ти думаєш, що ось ця дата, ось підуть уперед. Я вважаю, що з точки зору кількості відповідної амуніції були затримки. А затримки — це і є прорахунок. Але, чесно кажучи, ми ж не боремося просто з терористичною організацією — ми боремося з терористами, які є однією з найбільших армій у світі».

Нагадаємо, що Володимир Зеленський напередодні дав інтерв’ю італійському телеканалу Rai1. Де, зокрема, він прокоментував ситуацію на фронті. Щодо сухопутної складової «у війні на землі» його слова трактували як «патову ситуацію», яка «сформувалася через затримки з постачанням техніки». Водночас він наголосив, що морські операції дали позитивні результати.