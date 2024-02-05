«Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент».
Він запевнив, що якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, то він «помре по прибуттю».
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Спікер Палати представників заявив, що «поховає» проєкт бюджету для України
«Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент».
Він запевнив, що якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, то він «помре по прибуттю».
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