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Спікер Палати представників заявив, що «поховає» проєкт бюджету для України

Спікер Палати представників заявив, що поховає проєкт бюджету для України
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не ставитиме на голосування представлений у Сенаті законопроєкт про безпеку кордонів на суму 118 мільярдів доларів, в якому передбачена також допомога для України та Ізраїлю — «Європейська правда» з посиланням на повідомлення Джонсона у Twitter (X)

«Цей законопроєкт ще гірший, ніж ми очікували, і навіть не наближається до завершення прикордонної катастрофи, яку створив президент».

Він запевнив, що якщо цей законопроєкт дійде до Палати представників, то він «помре по прибуттю».

5 февраля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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