США і Британія завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Військові США і Британії за підтримки союзників завдали чергових ударів по хуситах у Ємені заява міністра оборони США Ллойда Остіна, Associated Press

Сполучені Штати і Великобританія в суботу завдали ударів по 36 об’єктах хуситів у Ємені в рамках другої хвилі атак, спрямованих на подальше знешкодження підтримуваних Іраном угруповань.

Останні удари по хуситах були завдані військовими кораблями і винищувачами вслід за повітряною атакою в Іраку і Сирії в п’ятницю, яка була спрямована проти інших підтримуваних Іраном бойовиків у відповідь на удар безпілотника, який вбив трьох американських військових в Йорданії минулими вихідними.

Цілі хуситів знаходилися в 13 різних місцях і були вражені американськими винищувачами F/A-18 з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower, а також есмінцями USS Gravely і USS Carney, які завдали ударів ракетами «Томагавк» з Червоного моря, повідомили американські офіційні агентству Associated Press.

США попередили, що їхня відповідь після загибелі солдатів на базі Тауер 22 в Йорданії минулої неділі не обмежиться однією ніччю, однією ціллю або однією групою.